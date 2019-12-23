الولايات المتحدة: المحاكمة السعودية لقتلة خاشقجي «خطوة مهمة»

2019/12/23 | 20:22

اخبار السعودية )- أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية اليوم (الاثنين)، أن الولايات المتحدة تعتبر الحكم الذي أصدرته السعودية بحق قتلة جمال خاشقجي «خطوة مهمة».

وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، صدور أحكام ابتدائية بالقتل قصاصاً لـ5 متهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وسجن 3 آخرين لفترات تبلغ مجملها 24 عاماً.

ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن المسؤول الأميركي قوله إن «هذه خطوة مهمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تشجع على مواصلة العملية القضائية التي تتسم بالنزاهة والشفافية.

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