«مطعم في الظلام» بمصر... تجربة مختلفة حيث المكفوفون مسؤولون عن المبصرين

2019/12/23 | 21:55

اخبار السعودية )- انتهز محام يعاني من إعاقة بصرية ويملك متجراً في مصر الفرصة لتقديم تجربة فريدة من نوعها لمن يرغبون في تناول الطعام في أجواء مختلفة عن المعتاد، فعمل على تعليم أشخاص يعانون من الإعاقات البصرية مهارات الطهو.

ودخل عبد الباسط عزب في شراكة مع العلامة التجارية العالمية «دان لو نوار» لإقامة مشروع تقديم خدمة الطعام للزبائن في الظلام الدامس، ويقوم فيه مكفوفون وأشخاص من ضعاف البصر بأدوار المرشدين ومقدمي الخدمات.

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