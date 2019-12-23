«حقوق الإنسان السعودية»: الحكم في قضية خاشقجي شاهد على نزاهة القضاء

2019/12/23 | 21:55

اخبار السعودية )- أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد العواد، اليوم (الاثنين)، أن الحكم الابتدائي الصادر على المتهمين بقتل المواطن جمال خاشقجي «يمثل شاهداً جلياً على استقلال ونزاهة وكفاءة القضاء السعودي، وحسن سير العدالة، وعدم الإفلات من العقاب، وهي مبادئ منصوص عليها في أنظمة المملكة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم».

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