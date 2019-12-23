مجلس الشيوخ لا يستبعد الاستماع إلى شهود في محاكمة ترمب

2019/12/23 | 23:26

اخبار السعودية )- قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم (الاثنين)، إن الجمهوريين لم يستبعدوا الاستماع لشهود في محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالمجلس، وهي واحدة من نقاط الخلاف الرئيسية التي تعرقل الاتفاق على صياغة قواعد إجراءات المحاكمة.لكن السيناتور ميتش ماكونيل، أوضح أنه لن يوافق على طلب من الديمقراطيين للاستماع لشهادات قبل بدء المحاكمة، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.وأكد زعيم الجمهوريين في المجلس موقفه، خلال حديث لتلفزيون «فوكس نيوز»، قائلاً إن أي قرار بشأن الشهود سيتم اتخاذه بعد بدء المرافعات في القضية من جانب الديمقراطيين وممثلي ترمب.

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