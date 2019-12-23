الشباب السعودي يقترب من نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

2019/12/23 | 23:26

اخبار السعودية )- وضع فريق الشباب السعودي قدماً في الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على ضيفه الشرطة العراقي بنتيجة 6 - 0، في ذهاب دور الثمانية، اليوم (الاثنين).وسجل الشباب 5 أهداف خلال شوط المباراة الأول، حملت توقيع كل من دانييلو أسبريا (هاتريك) في الدقائق 5 و7 و43، وهدف لكل من سيباستياو جونيور وكريستيان ديفيد في الدقيقتين 18 و21، وأضاف الفريق هدفاً سادساً بواسطة جونيور في الدقيقة 72 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة، عزز الشباب حظوظه في بلوغ الدور قبل النهائي، ويكفيه الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق 5 أهداف في مباراة العودة لضمان التأهل.

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