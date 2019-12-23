هل يفجّر جبل طارق مواجهة بين لندن ومدريد؟

2019/12/23 | 23:27

اخبار السعودية )- يفجّر خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تحديات واسعة مع الجوار الأوروبي، وفي مقدمتها وضع جبل طارق، الإقليم التابع للتاج البريطاني الذي تطالب به مدريد.وأعلنت مدريد ولندن عن جدول زمني لمحادثات حول وضع جبل طارق، بهدف تلافي مشكلات قد تنشأ بعد «بريكست» نهاية يناير (كانون الثاني)، وخلال الفترة الانتقالية حتى نهاية عام 2020.

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