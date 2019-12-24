تحالف البناء: متمسكون بالسهيل لرئاسة الحكومة العراقية

2019/12/24 | 07:53

اخبار السعودية )- أعلن "تحالف البناء"، الثلاثاء، تمسكه بمرشحه قصي السهيل لرئاسة الحكومة الجديدة.وقال الناطق باسم "تحالف الفتح"، المنضوي ضمن "تحالف البناء"، أحمد الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "البناء

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