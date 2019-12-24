الاتحاد الأوروبي يطالب العراق بإنهاء العنف

2019/12/24 | 08:24

اخبار السعودية )- طالبت بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق، الثلاثاء، وزارة الداخلية العراقية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين.وقالت البعثة، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إن ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طالبوا في

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