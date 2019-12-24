صورة... بطاقة معايدة من الأمير هاري وميغان يتصدرها طفلهما آرتشي

2019/12/24 | 13:54

اخبار السعودية )- أرسل دوق ودوقة سا****، الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بطاقة عيد الميلاد إلى مؤسسة خيرية، بصورة احتفالية لهما مع طفلهما آرتشي.

وتظهر الصورة، المنشورة باللونين الأبيض والأسود، الأمير هاري وميغان يضحكان، وأمامهما الطفل آرتشي ينظر إلى الكاميرا، وخلفهم تظهر شجرة عيد الميلاد، حسب ما ذكرت صحيفة «إيفينيغ ستاندرد» البريطانية.

وتم نشر الصورة عبر حساب مؤسسة «كوينز كومنولث تراست» الخيرية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع تعليق: «نشارك أحلى بطاقة عيد الميلاد من رئيسنا ونائب رئيسنا، دوق ودوقة سا****.



عيد ميلاد سعيد للجميع».

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