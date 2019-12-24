خادم الحرمين يبحث التعاون البرلماني مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية

2019/12/24 | 13:54

اخبار السعودية )- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد قيصر، يرافقه عدد من أعضاء البرلمان.وجرى خلال الاستقبال، استعراض السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وباكستان في المجال البرلماني.

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