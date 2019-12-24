بالصور... إندونيسية ترعى 250 من قطط الشوارع في منزلها

2019/12/24 | 16:28

اخبار السعودية )- تعيش ربة المنزل الإندونيسية ديتا أغوستا على مشارف إحدى ضواحي العاصمة جاكرتا مع أكثر من 250 قطة أنقذتها من الشوارع لتوفر بذلك ملجأ لهذه الحيوانات على أمل أن تجد من يتبناها يوما ما.وتشعر أغوستا (45 عاما) منذ الطفولة بالرغبة في إنقاذ القطط، حيث كانت ترى القطط الضالة تهيم على وجهها في أنحاء الحي الذي تقطن به.وقالت لـ«رويترز»: «من الصعب رؤية القطط المهملة في الشوارع».

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