الهند تشدد الأمن وسط حالة من الغضب بسبب قانون الجنسية

2019/12/24 | 16:28

اخبار السعودية )- عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية وأوقفت خدمة الإنترنت في أماكن عدة اليوم (الثلاثاء) مع اعتزام أعضاء في الحزب الحاكم الخروج في مسيرات تأييد لقانون الجنسية رغم تصاعد الاحتجاجات الرافضة له على مستوى البلاد.

وذكر مسؤول من وزارة الداخلية، أن الحكومة تتوقع من كل مسؤولي الأمن في الولايات العمل عشية عيد الميلاد وخلال أسبوع العطلات.

وقال مسؤول أمني بارز في نيودلهي «نريد من الشرطة منع انتشار العنف، لكننا ندرك كذلك أن الوضع قد يخرج عن السيطرة؛ لذلك سننشر قوات الأمن في الأسواق والأماكن العامة».

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