دراسة تحذر من تناول الفيتامينات خلال العلاج الكيميائي لسرطان الثدي

2019/12/24 | 16:59

اخبار السعودية )- تشير دراسة جديدة إلى أن مريضات سرطان الثدي اللائي يستخدمن المكملات الغذائية أثناء فترة العلاج الكيميائي ربما يكن أكثر عرضة لخطر عودة المرض والوفاة.وأفاد باحثون في دورية علم الأورام السريرية أنه يبدو أن استخدام المكملات الغذائية التي تزيد مستويات مضادات الأكسدة والحديد وفيتامين بـ12 وأحماض أوميجا 3 الدهنية يحد من فعالية العلاج الكيميائي.وقالت كريستين أمبروسون رئيسة قسم الوقاية من السرطان ونائبة رئيس قسم العلوم السكانية في مركز روزويل بارك للسرطان في نيويورك «نستخلص من هذه الدراسة وغيرها من الأبحاث أنه قد لا يكون من الحكمة تناول المكملات الغذائية أثناء العلاج الكيميائي».

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