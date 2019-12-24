الكويت: أحكام القضاء السعودي في قضية خاشقجي تعكس الالتزام بمبادئ القانون

2019/12/24 | 16:59

اخبار السعودية )- أكدت وزارة الخارجية الكويتية اليوم (الثلاثاء)، أن أحكام القضاء السعودي الصادرة في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، تعكس التزام المملكة بمبادئ القانون، وحرصها على تطبيقه.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، قوله: إن «دولة الكويت تابعت باهتمام الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي أمس ضد المتهمين بمقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، التي تعكس التزام السعودية الشقيقة بمبادئ القانون، وحرصها على تطبيقه؛ رداً على من يحاول المساس بالمملكة والإساءة لقضائها العادل».

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