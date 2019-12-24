برلمان العراق يصوت على فقرات حاسمة من قانون الانتخابات

2019/12/24 | 17:57

اخبار السعودية )- صوت مجلس النواب العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، وصوت النواب على المادتين 15 و16 وصولا إلى المادة 21.وتعتبر المادتان 15 و16 من المواد الخلافية التي اعترضت عليهما كتلة التحالف

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