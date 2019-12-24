شاهد... مراسلة تستقيل على الهواء بعد فوزها باليانصيب ثم تعتذر

2019/12/24 | 18:01

اخبار السعودية )- اعتذرت مراسلة تلفزيونية في محطة إسبانية عن الطريقة التي تفاعلت بها مع خبر فوزها باليانصيب في جائزة (إل جوردو) أو ما تُعرف بـ«السمينة».وظنت المراسلة لوهلة أنها فازت بالجائزة الكبرى من السحوبات التي تصل جوائزها هذا العام لأكثر من ملياري يورو (2.64 مليار دولار).

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، فحين علمت ناتاليا إسكيوديرو بفوزها، ووجدت أرقام بطاقة اشترتها قد ظهرت على الشاشة، قامت بالصراخ أمام الكاميرا بعد الفوز، وقالت على الهواء مباشرة إنها «لن تأتي إلى العمل غداً».

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