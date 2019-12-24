أثرى أثرياء آسيا حقق 17 مليار دولار في 2019 ويستعد لمنافسة «أمازون»

2019/12/24 | 18:01

اخبار السعودية )- أضاف رجل الأعمال الهندي، موكيش أمباني، أغنى رجل في آسيا، 17 مليار دولار إلى ثروته في عام 2019 حتى أمس (الاثنين).

وذكر مؤشر المليارديرات لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه بهذه الإضافة، بلغت ثروة أمباني نحو 61 مليار دولار.

وفي المقابل، نمت ثروة جاك ما، مؤسس مجموعة «علي بابا» بقيمة 3.11 مليار دولار، بينما خسر جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون 2.13 مليار دولار من ثروته.

وذكرت الوكالة أن الزيادة الكبيرة في ثروة أمباني هذا العام مدعومة بارتفاع بنسبة 40 في المائة في أسهم شركته «ريلاينس إنداستريز».

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