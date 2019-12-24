2019/12/24 | 18:28

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية"، الثلاثاء، بتمرير البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الجديد.وصوت مجلس النواب العراقي على المواد الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، وصوت النواب على المادتين 15 و16 وصولا إلى المادة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد انسحاب الكرد.. برلمان العراق يمرر قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد انسحاب الكرد.. برلمان العراق يمرر قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).