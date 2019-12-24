الصدر: قانون الانتخاب الجديد سيقصي الأحزاب الفاسدة

2019/12/24 | 19:30

اخبار السعودية )- قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إن تمرير البرلمان العراقي لقانون الانتخابات الجديد يحقق مطلباً آخر من مطالب الشعب العراقي.وأضاف الصدر أن قانون الانتخابات سيقصي كل الأحزاب الفاسدة

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