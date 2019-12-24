تركيا: البرلمان يعد قانونا يتيح إرسال قوات إلى ليبيا

2019/12/24 | 21:36

اخبار السعودية )- قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية، اليوم (الثلاثاء)، إنه ربما يتعين على تركيا إعداد مسودة قانون يتيح إرسال قوات إلى ليبيا، وإن برلمانها يعمل على هذه المسألة، وذلك بعد توقيع أنقرة على اتفاقية للتعاون العسكري مع حكومة «الوفاق» الليبية الشهر الماضي.وقال كالين في أنقرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن تركيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لحكومة فايز السراج، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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