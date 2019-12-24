«أرامكو» تؤكد عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن

2019/12/24 | 21:36

اخبار السعودية )- أكدت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) اليوم (الثلاثاء)، عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري لطرح أسهم الشركة حتى الآن.وقالت «أرامكو» في بيان، إنه «إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 10 و17 ديسمبر (كانون الأول) 2019، تعلن الشركة عن تسلمها إشعاراً إلحاقياً من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية (مدير الاستقرار السعري)، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر (الطرح) الذي يتضمن الإعلان الثاني خلال مدة الاستقرار السعري»، موضحة أن «الإعلان تضمن عدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري حتى الآن».

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