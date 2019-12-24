أميركا تدرس سحب قواتها من غرب أفريقيا في «ضربة قاسية» لفرنسا

2019/12/24 | 22:37

اخبار السعودية )- نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم (الثلاثاء)، عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة تعتزم تقليص وجودها العسكري في غرب أفريقيا إلى حد بعيد وصولاً حتى إلى سحب كامل قواتها التي تشارك في التصدي للإرهابيين.وقالت الصحيفة إن القضية لا تزال قيد نقاش داخلي في وزارة الدفاع في إطار إعادة نشر شاملة للقوات الأميركية، ولن يتخذ أي قرار في هذا الصدد قبل يناير (كانون الثاني).ولم يعلق البنتاغون على هذه المعلومات رداً على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية.

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