بوتين يتهم بولندا بالتواطؤ مع هتلر

2019/12/24 | 22:37

اخبار السعودية )- شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الثلاثاء) حرباً كلامية على بولندا متهماً إياها بـ«التفاهم» مع أدولف هتلر والتحرك في شكل «معاد للسامية» قبيل الحرب العالمية الثانية.

وأكد بوتين أمام مجموعة من الضباط الكبار في وزارة الدفاع الروسية أنه اطلع على أرشيف استرده الجيش الأحمر في أوروبا العام 1945 ويظهر أن دولاً عدة بينها بولندا كانت تتواطأ مع الديكتاتور النازي.

وقال: «(البولنديون) توصلوا عملياً إلى تفاهم مع هتلر...



هذا واضح في وثائق الأرشيف»، معتبراً أنه «شعر بالمهانة لكيفية مناقشة هتلر وبولندا ما يسمى المسألة اليهودية»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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