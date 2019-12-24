بالفيديو... روسيا تعلن تحطم أولى طائراتها الحربية الأكثر تطوراً

2019/12/24 | 23:38

اخبار السعودية )- تحطمت طائرة روسية من طراز سوخوي «إس يو - 57» التي لا ترصدها أجهزة الرادار خلال طلعة تجريبية في أقصى شرق روسيا اليوم (الثلاثاء)، في أول حادث من نوعه تتعرض له أكثر الطائرات الحربية الروسية تطوراً، وذلك حسبما قالت شركة الطائرات المتحدة الروسية «يو إيه سي» التي تقوم بتصنيع ذلك الطراز من الطائرات.

وقالت الشركة إن الحادث وقع في منطقة خاباروفسك شرق البلاد، وإن الطيار قفز بالمظلة سالماً، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

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