ما هي هدايا الملياردير وارين بافيت لأسرته في الأعياد؟

2019/12/24 | 23:38

اخبار السعودية )- يقوم الملياردير الأميركي الشهير وارن بافيت (89 عاماً)، رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشير هاثاواي»، بمنح كل فرد من عائلته وأقاربه 10 آلاف دولار هدية شخصية في موسم الأعياد.ووفقاً لزوجة ابنه السابقة، ماري، البالغة من العمر الآن 67 عاماً، فقد تحول بافيت من منح 10 آلاف دولار على هيئة شيكات لأقاربه، إلى منح أسهم بقيمة 10 آلاف دولار في إحدى شركاته بدلاً من ذلك، وفق ما نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.وقالت ماري إن بافيت يترك لكل فرد منهم حرية الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها والحصول على مقابلها نقداً.أما بالنسبة للهدايا التي يرغب بافيت في تلقيها، فليس هناك أي شيء يرغب فيه، حسب ماري.

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