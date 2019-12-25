فرنسیة وأسترالية محتجزتان في طهران تضربان عن الطعام

2019/12/25 | 00:40

اخبار السعودية )- أعلنت أكاديميتان محتجزتان في سجن «إيفين» بطهران إضراباً عن الطعام، للمطالبة بالتضامن الدولي مع السجناء السياسيين والباحثين المحتجزين في إيران.ونشرت الحملة الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بإيران، أمس، رسالة مفتوحة من الباحثة الأنثروبولوجية الفرنسية من أصل إيراني، فريبا عادل خواه، وأستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة ملبورن، كايلي جيلبرت، يعلنان فيها إضراباً عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح جميع الباحثين المعتقلين والسجناء السياسيين الذين «تعرضوا للسجن ظلماً بتهم ملفقة».

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