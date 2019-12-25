انفجارات تهز الموصل.. قتيلان و5 جرحى من الجيش العراقي

2019/12/25 | 01:10

اخبار السعودية )- أفاد مصدر أمني عراقي، "للعربية"، الأربعاء، بسقوط قتيلين وخمسة جرحى جميعهم من الجيش العراقي بانفجار خمس عبوات ناسفة جنوب شرق الموصل.يأتي ذلك فيما تعيش مدن عراقية على وقع الاحتجاجات يومياً، حيث أقدم

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