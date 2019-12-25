منها «بوند» و«غودزيلا ضد كونغ»... قائمة الأفلام المنتظرة لعام 2020

2019/12/25 | 01:11

اخبار السعودية )- قبل أيام قليلة من بداية عام 2020، رصدت صحيفة «الغارديان» البريطانية أكثر الأفلام ضخمة الإنتاج المنتظر عرضها خلال العام الجديد.

وجاءت قائمة الأفلام كالتالي:

«لا وقت للموت» أو «No Time to Die»

الفيلم رقم 25 في سلسلة جيمس بوند الشهيرة يصل للشاشات أخيراً بعد تأخره عدة أشهر عن الموعد المقرر له أصلاً.

الفيلم من إخراج داني بويل، وبطولة دانيال كريغ، ويلعب فيه الممثل ذو الأصول المصرية رامي مالك دور البطل الشرير.

«السريع والغاضب 9» أو «Fast & Furious 9»

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