هكذا تحدث محمد شحرور

2019/12/25 | 02:13

اخبار السعودية )- ينتمي الدكتور محمد شحرور إلى طائفة من المفكرين، الذين لا يرون أنفسهم مديِّنين لأعراف المؤسسة الدينية التقليدية أو قيمها.وهو لا يرى نفسه مديناً لرواة الحديث ولا للفقهاء والمفسرين، ولا لمنهجهم في قراءة النص الديني واستنباط الشرائع.بل إنه لا يكتم إنكاره للقيم والقواعد التي يجلونها أيَّما إجلال.

يعمل شحرور على أرضية فلسفية ومنطق استدلال مختلف.



ولهذا؛ فليس ممكناً أن يبلغ النتائج ذاتها المتعارفة في المدرسة الدينية التقليدية.



في السطور التالية بعض أبرز العناصر التي تميز منهجه عن نظيره المتعارف في هذه المدرسة:

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