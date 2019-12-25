العراق.. تظاهرات ضد قانون الانتخابات وإحراق مقار بدر والدعوة والعصائب

2019/12/25 | 08:24

اخبار السعودية )- شهدت عدة محافظات عراقية تظاهرات، ليل الثلاثاء وفي الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ضد قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان أمس.وانطلقت مسيرات في ساحة التحرير ببغداد وذي قار والناصرية والبصرة،

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