وسائل إعلام عراقية: السهيل يعتذر عن تكليفه برئاسة الوزراء

2019/12/25 | 11:30

اخبار السعودية )- أفادت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، باعتذار قصي السهيل عن تكليفه المحتمل برئاسة الوزراء في العراق.ونشرت قناة "السومرية نيوز" وثيقة تفيد باعتذار السهيل لكتلة البناء عن تكليفه، جاء فيها: "الأخوة في

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