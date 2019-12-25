العراق.. البناء يرشح العيداني لرئاسة الحكومة

2019/12/25 | 15:38

اخبار السعودية )- غادر تحالف "البناء" العراقي، برفقة مرشحهم لرئاسة الوزراء، أسعد العيداني، قصر السلام دون أن يسلم رئيس الجمهورية، برهم صالح، كتاب تكليف العيداني بتشكيل الحكومة، لحين الاتفاق مع الكتل الأخرى والحصول على

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