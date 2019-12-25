مشاورات قبل تكليف أسعد العيداني بالحكومة في العراق

2019/12/25 | 17:11

اخبار السعودية )- استلم رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، من "تحالف البناء" كتاباً رسمياً بترشيح أسعد العيداني لمنصب رئيس الوزراء، لكنه لم يكلف العيداني بتشكيل الحكومة حتى الساعة.وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث" فإن

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