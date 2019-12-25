مصادر: رئيس العراق يكلف العيداني بتشكيل الحكومة الخميس

2019/12/25 | 22:20

اخبار السعودية )- أكد النائب العراقي، محمد الخالدي، بعد لقاء الرئيس العراقي، برهم صالح، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الرئيس سيعين، الخميس، أسعد العيداني، رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته خلال 30 يوماً.وفي

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