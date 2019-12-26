صواريخ «غامضة» تقتل 5 من الميليشيات الموالية لإيران شرق سوريا

2019/12/26 | 00:17

اخبار السعودية )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الأربعاء)، إن قصفا بصواريخ شديدة الانفجار مجهولة المصدر، استهدف مقر «اللواء 47» التابع لـ«الميليشيات التابعة لإيران» وسط مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، بالقرب من الحدود العراقية.

وأسفر القصف، الذي استهدف أيضاً مواقع أخرى في المنطقة ذاتها، عن مقتل 5 من «الميليشيات التابعة لإيران».

وأفادت مصادر لـ«المرصد السوري»، بأن الانفجارات نتيجة قصف مجهول المصدر تضاربت المعلومات حول ما إذا كان عبر طائرات مسيّرة أو نتيجة صواريخ بعيدة المدى.

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