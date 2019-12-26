براءة المدائح

2019/12/26 | 00:17

اخبار السعودية )- كان بديهياً أن يتأثّر الشِّعر الأندلسي بالشِّعر الأمّ القادم من الشرق.وربما توقّع البعض أن يتجاوز الشِّعر القديم ويتنقّى من بعض مثالبه، لكنه ظلّ نسخة عنه، كما يقول الدكتور محمد سيف الإسلام بوفلاقة، أستاذ الآداب في جامعة عنابة.ومن العيوب، المبالغة في المديح، إذ يباشر به بعض الشعراء من دون توطئة كما هو معهود.ويُذكر أن هلال البياتي مدح ابن حمدين قاضي قرطبة بقصيدة استهلّها بالمدح، فقال له القاضي: «ما هذا الوثوب على المدح من أوّل وهلة، ألا تدري أنهم عابوا ذلك كما عابوا الطول أيضاً، وأن الأَولى التوسّط؟».

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