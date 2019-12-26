مشاورات في العراق قبل تكليف العيداني

2019/12/26 | 01:19

اخبار السعودية )- أفيد أمس في بغداد بأن كتلة «تحالف البناء» التي تضم «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الفتح» بزعامة هادي العامري وتطرح نفسها «أكبر كتلة» في البرلمان العراقي، رشحت محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة، وذلك بعد اعتذار قصي السهيل، المرفوض من قبل الحراك الشعبي.

وتحدثت تقارير عن أن رئيس الجمهورية برهم صالح يجري مشاورات حول الترشيح الجديد، علماً بأنه كان أبدى حزماً بعدم قبول أي اسم لا يلقى القبول المعقول لدى الشارع.

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