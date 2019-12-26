إيران تعطّل الإنترنت عشية احتجاجات جديدة

2019/12/26 | 01:19

اخبار السعودية )- أعلنت «وكالة أنباء العمال» شبه الرسمية في إيران، أمس، أن السلطات عطّلت خدمة الإنترنت عبر الهواتف الجوالة، عشية احتجاجات جديدة دعا إليها نشطاء عبر مواقع التواصل.

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصدر في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعطيل تم بأمر من السلطات الأمنية في أقاليم ألبرز وكردستان وزنجان في وسط إيران وغربها، وفارس في الجنوب.

وتداولت مواقع التواصل مقاطع مصورة لاحتجاجات في كرمانشاه ومهآباد أمس تم في إحداها إحراق صور المرشد علي خامنئي، ولم يتسن التأكد منها.

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