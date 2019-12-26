العراق.. متظاهرون يلوحون بالتصعيد بسبب تكليف العيداني

2019/12/26 | 08:08

اخبار السعودية )- أغلق متظاهرون عراقيون غاضبون في البصرة طرقاً رئيسية وسط المحافظة، من ضمنها الشارع التجاري، احتجاجاً على ما وصفوه بإلإصرار على ترشيح أسعد العيداني، محافظ البصرة الحالي، لمنصب رئيس الوزراء.النائب محمد

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