مقتل شخصين وإصابة 7 في حوادث إطلاق نار نورث كارولاينا

2019/12/26 | 12:41

اخبار السعودية )- تبحث شرطة هاي بوينت بولاية نورث كارولاينا الأميركية عن المشتبه بضلوعهم في وقائع إطلاق نار أفضت إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين خلال يومين، من بينها هجوم من سيارة متحركة أمام مركز للتسوق عشية عيد الميلاد.وقالت الشرطة إن ظهر أول من أمس (الثلاثاء) شهد إطلاق نار من سيارة متحركة على مجموعة تتألف من قرابة 12 شخصاً تجمعوا في مرأب سيارات أمام مركز التسوق مما أدى إلى نقل ستة أشخاص إلى المستشفى، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.

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