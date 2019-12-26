حملة ترمب تطلق موقعاً إلكترونياً لمساعدة أنصاره على «كسب أي نقاش»

2019/12/26 | 12:41

اخبار السعودية )- أطلقت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتخابية موقعاً إلكترونياً جديداً عشية عيد الميلاد لمساعدة أنصار الرئيس في كسب النقاش مع أقاربهم وأصدقائهم «الليبراليين».وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن هذا الموقع الإلكتروني الذي يحمل عنوان «https:--snowflakevictory.com-»، يحتوي على معلومات تتعلق بمجموعة من القضايا السياسية، بما في ذلك الاقتصاد والرعاية الصحية والجدار الحدودي وقضية عزل ترمب، ويهدف إلى مساعدة أنصار ترمب في الرد على أقاربهم وأصدقائهم الليبراليين المعارضين للرئيس الأميركي.

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