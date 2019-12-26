السعودية تشهد «الكسوف الشمسي الحلقي» للمرة الأولى منذ 100 عام

2019/12/26 | 14:14

اخبار السعودية )- شهدت السعودية صباح اليوم (الخميس)، ظاهرة فلكية نادرة تحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 100 عام وتسمى ظاهرة «الكسوف الشمسي الحلقي».

وقال بيان رسمي صباح اليوم: «تم رصد الظاهرة في أكثر من مدينة في السعودية، وبدأ الشريط الضيق للكسوف الحلقي من غرب مدينة الهفوف(شرق المملكة)، واتجه نحو الساحل الشرقي».

وطالبت وزارة التعليم السعودية بتأخير المدارس حفاظاً على سلامة الطلبة.



وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين بالسعودية إقامة صلاة الكسوف في السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي اقتداءً بسنة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذه الظواهر.

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