هاري وميغان يكشفان سبب غيابهما عن احتفالات العائلة المالكة بعيد الميلاد

2019/12/26 | 14:14

اخبار السعودية )- أعلن ثلاثة أفراد من العائلة المالكة غيابهم عن احتفالات الأسرة بعيد الميلاد هذا العام، في ضوء ارتباطاتهم بظروف ستمنع حضورهم التجمع التقليدي الذي تعقده الملكة إليزابيث الثانية في عيد الميلاد بمزرعتها بساندرينغهام منذ عام 1988 والثلاثة الغائبون هُم حفيد الملكة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، وابنهما آرتشي اللذين رُزقا به هذه السنة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الأمير هاري قد أعلن أن الثلاثة سيقضون احتفالات عيد الميلاد مع والدة ميغان، في أميركا، موضحاً في بيان رسمي أن «هذا القرار يتماشى مع التقاليد التي وضعها سابقاً أعضاء آخرون من العائلة، ويحظى بدعم صاحبة الجلالة الملكة».

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