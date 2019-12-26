«دعم الشرعية في اليمن» يحيل إحدى نتائج عملياته للفريق المشترك لتقييم الحوادث

2019/12/26 | 15:47

اخبار السعودية )- أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات، للفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر في احتمالية خسائر عرضية وأضرار جانبية.

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