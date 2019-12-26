الصوم 18 ساعة يومياً يطيل العمر

2019/12/26 | 15:47

اخبار السعودية )- قالت دراسة علمية حديثة إن الامتناع عن تناول الطعام لمدة 18 ساعة في اليوم قد يكون مفتاحاً لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، مما يساعد على إطالة عمر الإنسان.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد أجرى الدراسة الحديثة باحثون بجامعة جونز هوبكنز الأميركية، حيث قاموا بمراجعة عدد من الدراسات السابقة التي أجريت على الحيوانات والإنسان، والتي أكدت أن الصيام المتقطع يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويساعد في علاج السمنة والسرطان ومرض السكري وأمراض القلب.

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