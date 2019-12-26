العراق.. برهم صالح يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

2019/12/26 | 15:53

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، الخميس، بأن الرئيس العراقي برهم صالح قدم استقالته للبرلمان.وقال برهم صالح للبرلمان إن "مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض علي الاستقالة"، وأضاف: "أقدم استقالتي تفادياً

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