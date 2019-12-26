وزير الخارجية السعودي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد

2019/12/26 | 16:49

اخبار السعودية )- استقبل رئيس وزراء باكستان الإسلامية عمران خان، بمكتبه في إسلام آباد، اليوم (الخميس)، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الذي وصل إلى إسلام آباد في زيارة رسمية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لرئيس الوزراء الباكستاني.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع السعودية بباكستان الإسلامية، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين، إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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