100 ألف قتيل وجريح مدني في أفغانستان منذ 2009

2019/12/26 | 16:49

اخبار السعودية )- قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو، اليوم (الخميس)، إن عدد الضحايا المدنيين في أفغانستان منذ العام 2009، تجاوز 100 ألف.وأوضح في بيان صادر عنه أن هؤلاء الضحايا إما قُتلوا أو أصيبوا منذ 2009، عندما بدأت الوكالة تسجيل الضحايا من المدنيين في البلاد، بصورة منهجية.وحضت الأمم المتحدة الجهات المعنية في أفغانستان على البحث عن سبل للحد من العنف في البلاد، وفق الوكالة الألمانية للأنباء.

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