2019/12/26 | 17:26

اخبار السعودية )- تحت ضغوط المحتجين.. الرئيس العراقي يعتذر عن ترشيح العيداني ويلوح بالاستقالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الجزيرة الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/26 | 17:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الجزيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحت ضغوط المحتجين.. الرئيس العراقي يعتذر عن ترشيح العيداني ويلوح بالاستقالة) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحت ضغوط المحتجين.. الرئيس العراقي يعتذر عن ترشيح العيداني ويلوح بالاستقالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).