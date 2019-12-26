ترمب يدعو موسكو وطهران ودمشق إلى وقف العنف في إدلب

2019/12/26 | 18:53

اخبار السعودية )- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، حكومات موسكو ودمشق وطهران إلى وقف العنف في محافظة إدلب التي يسيطر عليها المسلحون في سوريا.وقال ترمب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «روسيا وسوريا وإيران تقتل، أو في طريقها إلى قتل الآلاف من المدنيين في المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا»، مضيفاً: «لا تفعلوا ذلك».ومنذ نحو 10 أيام، كثفت القوات السورية بدعم روسي قصفها في محافظة إدلب، حيث تحقق قوات النظام تقدما مطردا على الأرض رغم وقف إطلاق النار في أغسطس (آب) ودعوات الأمم المتحدة إلى وقف التصعيد.

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